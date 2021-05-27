2021/05/27 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم إلى أين نسير ؟ – طالب سعدون الى أين نسير ..؟..
سؤال يطرح دائما ، على لسان البسيط في التفكير من الناس ، والمفكر الكبير الذي وصل الى درجة العبقرية في التنظير ..
الى أين نحن نسير..
؟..
والاجابة واحدة عند الاثنين ..
حقيقة مطلقة نتفق عليها جميعا ..
كل ما فيه حياة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى أين نسير ؟ – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سؤال يطرح دائما ، على لسان البسيط في التفكير من الناس ، والمفكر الكبير الذي وصل الى درجة العبقرية في التنظير ..
الى أين نحن نسير..
؟..
والاجابة واحدة عند الاثنين ..
حقيقة مطلقة نتفق عليها جميعا ..
كل ما فيه حياة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى أين نسير ؟ – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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