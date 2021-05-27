2021/05/27 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم إلى أين نسير ؟ – طالب سعدون الى أين نسير ..؟..سؤال يطرح دائما ، على لسان البسيط في التفكير من الناس ، والمفكر الكبير الذي وصل الى درجة العبقرية في التنظير ..الى أين نحن نسير..؟..والاجابة واحدة عند الاثنين ..حقيقة مطلقة نتفق عليها جميعا ..كل ما فيه حياة […]

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