2021/05/27 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهد من شاشة التلفاز: (العدلين) الذين بقوا في الساحة مسلسل يرصد ظاهرة إستهداف المتظاهرين والناشطين المدنيين بغداد – رضا المحمداوي إنفردَ مسلسل (العدلين) بحلقاتِهِ التسع وهو من تأليف غرفة الكتابة وإخراج حسن حسني، وعرضتْهُ قناة (الشرقية) من بين أعمال ماراثون رمضان الدرامي لهذا العام، بتبنّي موضوع تظاهرات تشرين الشعبية وحددَّ زمانَهُ الدرامي بالأيام القليلة التي […]

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