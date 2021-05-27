2021/05/27 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوبرا مع زوجها في بيلبورد { لندن -وكالات – تواجدت النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا إلى جانب زوجها الفنان الأمريكي نيك جوناس على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية للعام الحالي 2021.حيث تألقت بفستان ذهبي من دار الأزياء العالمية (دولتشي أند غابانا) والذي اتسم أيضاً بجرأته الكبيرة مما عرضها لهجوم رواد السوشال ميديا.[…]

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