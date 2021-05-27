الحكيم: التفريط بهيبة الدولة يعرض البلاد الى الخطر

2021/05/27 | 00:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الصباح

شدد رئيس تحالف قوة الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، على ضرورة احترام قرارات مؤسسات الدولة، فيما اشار الى ان التفريط بهيبة الدولة يعرض البلاد الى الخطر.

وقال السيد الحكيم في تغريدة له، اليوم الاربعاء: "كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية"، مؤكدا انه "يجب إحترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه".

وأضاف، إن "التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي".

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