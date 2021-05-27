رئيس الوزراء العراقي: لسنا حكومة انتقامية.. والبعض يحاول خلق الأزمات

2021/05/27 | 00:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات.جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية، وفقا لبيان المكتب الإعلامي …

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