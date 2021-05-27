العراق: خزين السدود من الماء يكفي لموسمين مقبلين

2021/05/27 | 00:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم الأربعاء، أن الخزين المائي للسدود والخزانات في الدولة كافٍ للموسمين المقبلين الصيفي والشتوي.وذكر علي راضي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية لوكالة "واع"، أن مناسيب دجلة والفرات ستزداد خلال …

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