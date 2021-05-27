الحكيم عن اعتقال 'مصلح ': يجب أن تسري قرارات القضاء على الجميع

2021/05/27 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاربعاء، على وجوب سريان قرارات القضاء على الجميع واحترام مؤسسات الدولة.

وذكر الحكيم في تغريدة على تويتر، اليوم (26 ايار 2021)، ان "كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب إحترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه".

واضاف، ان "التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر فضلا عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي".

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