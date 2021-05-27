2021/05/27 | 00:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

4306 مشاهدة

علق رئيس مؤتمر "صحوة العراق" احمد ابو ريشة، الاربعاء، على اطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح، منتقدا رد فعل الحكومة ازاء هذا التصرف الخارج عن القانون.

وقال ابو ريشة في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (26 أيار 2021)، انه "لو افترضنا ما حصل اليوم كان تحرك للحشد العشائري للمطالبة باطلاق سراح الدكتور جمال الكربولي..



كون الحالة مشابهه".

واضاف، انه "يقينا عنها ستكون رد فعل الحكومة ازاء هذا التصرف الخارج عن القانون، والذي يسيء لهيبة الدولة باتخاذ اجراءات صارمة منها ايقاف رواتبهم، الطرد من القوات الامنية، محاكمتهم وفق المادة 4 ارهاب واتهام بعض دول الجوار بتدبير انقلاب عسكري".

وختم ابو ريشة "انما يؤكل الذئب من الغنم القاصية".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو ريشه يعلق على اطلاق سراح قائد في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو ريشه يعلق على اطلاق سراح قائد في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).