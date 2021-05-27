2021/05/27 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث احسان عبد الجبار اسماعيل، وزير النفط العراقي، مع لورنتا فيفير، مدير شركة توتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودنيا الجلبي، مدير فرع الشركة في العراق، سبل تعزيز التعاون.وأكد احسان عبد الجبار اسماعيل، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، حرص …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقية تبحث تعزيز التعاون مع "توتال" للاستثمار بالطاقة النظيفة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط العراقية تبحث تعزيز التعاون مع "توتال" للاستثمار بالطاقة النظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).