وزيرة المواطنة الفرنسية: اليوم ما يقرب من 500 شخص ايزيدي ⁦‪‬⁩ وجد ملجأ في بلدنا.

2021/05/27 | 00:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باريس التقيت وزيرة المواطنة الفرنسية السيدة “مارلين شيبا” الناجين من الابادة الايزيدية والذين تم استقبالهم من قبل حكومةفرنسا وذلك للإطلاع على أوضاعهم عن قرب والتحدث معهم والاستماع الى مطالبهم.وخلال الاجتماع الذي جمع الوزيرة مع الناجين من الابادة الايزيدية انضمت الناشطة الايزيدية نادية مراد للاجتماع منخلال اتصال للتحدث مع الايزيديين الذين لجوء …

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