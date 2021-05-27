على خلفية استعراض المسلحين.. العبادي يحذر من فوضى قادمة

2021/05/27 | 00:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذر رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، الخميس، من وقوع فوضى، على خلفية اعتقال قيادي في الحشد الشعبي.

وقال العبادي في تغريدة له، "بناء الدولة مسؤولية تضامنية، أما أن تسير الدولة إلى النظام والسيادة، وأما أن تنهد على رؤوس الجميع".

وأضاف أن "التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة ممنوع، والفتنة والفوضى والاستلاب كارثة".

واختتم حديثه بالقول، "لا أحد فوق القانون والمساءلة، فلنحتكم إلى الدولة ومنطقها قبل أن تبتلعنا الفوضى".

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