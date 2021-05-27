2021/05/27 | 00:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

6590 مشاهدة

اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي على تشكيل لجنة للتحقيق مع القيادي في الحشد الشعبي "قاسم مصلح" باشراف قيادة العمليات المشتركة.

وذكر الاعرجي في تصريحات صحفية، اليوم (27 ايار 2021)، انه "تم تشكيل لجنة من الامن والاستخبارات والامن الوطني والحشد الشعبي والعمليات المشتركة مهمتها التحقيق مع قاسم مصلح".

واضاف ان "القضاء ياخذ مجراه والملف باشراف قيادة العمليات المشتركة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الامن القومي يكشف تفاصيل منافية لاطلاق سراح ‏'‏قاسم مصلح‏'‏) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الامن القومي يكشف تفاصيل منافية لاطلاق سراح ‏'‏قاسم مصلح‏'‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).