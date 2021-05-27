بالصور.. دبابات في شوارع العاصمة بغداد

2021/05/27 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد شهدت العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، انتشاراً أمنياً مكثفاً في مناطق مختلفة.وحصلت بغداد اليوم على صور تبين انتشار قوى الأمن في مناطق مختلفة من العاصمة، فيما بيّنت صور أخرى، انتشار دبابات الجيش في بعض التقاطعات والطرق الرئيسة.

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