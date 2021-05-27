قمة بايدن وبوتين.. الرئيس الروسي

2021/05/27 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان البيت الأبيض عن لقاء مرتقب يجمع الرئيس، جو بايدن، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين انتقادات من جانب خصوم الرئيس الأميركي الجمهوريين متعللين بموقف بوتين من العديد من القضايا، والحادثة الأخيرة لاعتراض طائرة مدنية التي قام بها حليفه الرئيس البيلاروسي

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