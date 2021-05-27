فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح

2021/05/27 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوج فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح (11- 10) بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بجدانسك.وافتتح فياريال التسجيل عبر جيرارد مورينو في الدقيقة (29)، وعدل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة (55).وضمن فياريال مقعدا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.المصدر: كورة

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