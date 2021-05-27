'فيسبوك' و 'إنستغرام' يتيحان إخفاء عدد الإعجابات

2021/05/27 | 01:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يطرح تطبيقا فيسبوك وإنستغرام ميزة جديدة للمستخدمين تتيح إخفاء عدد الإعجابات لمشاركاتهم.

وقالت "فيسبوك" التي تملك تطبيق إنستغرام في بيان: "ربما لاحظتم أننا كنا نختبر إخفاء عدد الإعجابات على إنستغرام لفترة من الوقت.



نعلن اليوم أن الجميع على إنستغرام وفيسبوك سيكون لديهم الآن خيار إخفاء عدد الإعجابات حتى يتمكنوا من تحديد ما يناسبهم"

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القرار يأتي بعد أن ظل زر الإعجاب، الذي ظهر لأول مرة في تطبيق فيسبوك عام 2009، هو المقياس الأساسي لنجاح وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات.

وكان تطبيق إنستغرام قد بدأ بالفعل قبل عامين، في تجربة إخفاء الإعجابات التي تتخذ شكل "قلب" على التطبيق، "على أمل أن يكون ذلك مفيدا للصحة النفسية للمستخدمين ويقلل القلق بشأن شعبية منشوراتهم"، بحسب الرئيس التنفيذي لإنستغرام، آدم موسيري.

وقال موسيري، للصحفيين في مكالمة هاتفية قبل طرح الميزة الجديدة رسميا إن "الشركة مستعدة لإجراء التغيير حتى لو ثبت أنه يضر بمصالحها التجارية".

وأضاف أنه خلال اختبار الميزة "اتضح أنه لم يتغير في الواقع كثيرا بشأن التجربة من حيث شعور الناس أو مدى استخدامهم للتجربة كما كنا نظن".

وكشف عن أن إخفاء الإعجابات كان أمرا مثيرا للجدل بين مستخدمي إنستغرام أثناء اختبار الميزة، حيث تبنى بعض أصحاب الحسابات اختفاء مقياس الشعبية، فيما اشتكى آخرون من أنه سلبهم معلومات حول أهمية المنشورات.

لكنه قال إنه على الرغم من المخاوف من أنه قد يؤدي إلى خسارة التطبيق مستخدمين "فإن الأمر لا يبدو كذلك".

ويأتي الطرح الرسمي للميزة الجديدة، في وقت تواجه مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات بشأن تأثيرات منتجاتها على الصحة النفسية وخاصة تأثيرها على الأطفال، حيث أشار بعض الباحثين إلى أن استخدامها يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب وأضرار أخرى.

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