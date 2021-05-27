تكدس العجلات عند مداخل ومخارج بغداد بعد إغلاقها (صور)

2021/05/27 | 01:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تكدست العجلات عند مداخل ومخارج العاصمة بغداد بعد اغلاقها من قبل القوات الامنية.

شهدت العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، انتشاراً أمنياً مكثفاً في مناطق مختلفة.وحصلت بغداد اليوم على صور تبين انتشار قوى الأمن في مناطق مختلفة من العاصمة، فيما بيّنت صور أخرى، انتشار دبابات الجيش في بعض التقاطعات والطرق الرئيسة.

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