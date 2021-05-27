مصطفى الكاظمي: المظاهر المسلحة انتهاك خطير للدستور

2021/05/27 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أنَّ المظاهر التي حدثت، أمس الأربعاء، من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجه بالتحقيق الفوري في هذه التحركات بحسب القانون، وفي حين شدَّد على أنَّ حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن الشعب إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، دعا الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن.

وقال الكاظمي في بيان: إنَّ "قوة أمنية عراقية مختصة نفذت بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين، صباح أمس، وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه".

واشار الى "تشكيل لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".

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