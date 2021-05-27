لا علاقة بين تثبيت العقود ودرجات الحذف والاستحداث

2021/05/27 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: وسام الملا

نفى عضو اللجنة الماليّة النيابية جمال كوجر ارتباط تثبيت أصحاب العقود بدرجات الحذف والاستحداث.

وقال كوجر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إنَّ "مجلس النواب صوت ضمن قانون الموازنة على تثبيت موظفي العقود ممن لديهم خدمة لخمس سنوات فما فوق من دون الربط بين التثبيت ودرجات الحذف والاستحداث".



وأشار إلى أنَّ "الحكومة هي المسؤولة عن تثبيت جميع العقود الذين لديهم خدمة خمس سنوات فما فوق كما نصت عليه الموازنة، وعليها ايجاد آلية لتثبيتهم"، مبيناً أنَّ "دور مجلس النواب التشريعي هو التصويت على الموازنة وعلى الجهة التنفيذية تنفيذ ما جاء فيها".

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