حقوق الإنسان تطالب بتحقيق مستقل في تظاهرات التحرير

2021/05/27 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

طالبت المفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في ساحة التحرير ببغداد أمس الأول الثلاثاء، وبينما توجهت للقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بخصوص استخدام القوات الأمنية السلاح، دعت المتظاهرين إلى منع المندسين من حرف التظاهرات عن سلميتها.

وذكرت المفوضية في بيان، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق على كفالة حق المواطن في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فإنها تأسف بشكل بالغ لسقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للتصادمات التي حدثت في ساحة التحرير ببغداد والتي أدت لاستشهاد متظاهرين اثنين وإصابة (20) آخرين، وما زالت إصابة العديد منهم خطرة حتى الآن واصابة (130) من القوات الأمنية".

وجددت المفوضية "مطالبتها للمتظاهرين بمنع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الامنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة".

من جانبه، قال عضو المفوضية علي البياتي: إنَّ "أي تحقيق يدار من قبل القوات الأمنية وهي متهمة بالعنف أو مقصرة في واجباتها لن يكون ذا نتيجة"، داعياً القضاء إلى "أن يستعين بالمؤسسات الأمنية وبياناتها وبخبراء أمنيين مستقلين من أجل التحقيق".

وشهدت تظاهرات ساحة التحرير في بغداد أمس الأول الثلاثاء للمطالبة بكشف قتلة الناشطين المدنيين، صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

ووجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بـ"فتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم الخامس والعشرين من أيار الحالي، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم".

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