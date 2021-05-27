موافقة أميركية على عقار

2021/05/27 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه)، الأربعاء، بالاستخدام الطارئ لعقار "سوتروفيماب" من أجل علاج المصابين بمرض كوفيد-19.

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