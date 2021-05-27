وفاة أحد قادة جبهة البوليساريو 

2021/05/27 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءت جديدة مشددة فيما يخص المسافرين الراغبين في زيارة المغرب الرباط – عبدالحق بن رحمون غيب الموت الأربعاء ، أحد قادة جبهة البوليساريو ، متأثرا بمضاعفات فيرروس كورونا كوفيد 19 وبحسب مصادر اخرى اصابته بمرض اخر ، هو مدير الأمن العسكري السابق، سيد أحمد ولد حاده (70عاما) المعروف باسم البطل، وقد تم دفنه […]

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