2021/05/27 | 02:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعمع طرح الخوخ في الأسواق، ينصح مختصون في مجال التغذية بعدم غسل ثمار الفاكهة التي يشتهر بها فصل الصيف فور شرائها.وبحسب موقع "كونسلتو" المختص بتقديم نصائح طبية وغذائية فإنه من الأفضل عدم غسل الخوخ فور شرائه، وذلك لأن البلل قد يعجل بعملية تلفه.وأوضح الموقع أن الخوخ يظل صالحا للأكل لفترة تتراوح بين 3 و4 أيام عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ولمدة أسبوع عند حفظه في الثلاجة.وأشار إلى أن الخوخ يحتوي على نسبة محدودة من السعرات الحرارية والقليل من الكربوهيدرات، الأمر الذي يجعله من الفواكه الصيفية المفيدة لمرضى السكري.ويساعد الخوخ في ضبط مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري، وذلك لأن الألياف التي تتوفر فيه تقلل من معدل امتصاص السكر بالجسم، بحسب الموقع.فائدة أخرى يقدمها الخوخ لمرضى السكري، وهي الحماية من الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي المرتبطة بالسمنة، وذلك لأنه يحتوي على مركب "البوليفينول".المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لا يُنصح بغسل الخوخ فور شرائه؟) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا لا يُنصح بغسل الخوخ فور شرائه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).