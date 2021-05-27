بايدن يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي.. ويطلب وقف إطلاق النار

2021/05/27 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار هناك

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