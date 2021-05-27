زار معرضا للهولوكوست بدبي.. السفير الإسرائيلي في الإمارات يحذر من

2021/05/27 | 04:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، إيتان نائيه، الأربعاء، عن مخاوفه من "ليلة كريستال" جديدة بسبب تزايد معاداة السامية في العالم، وذلك خلال زيارته معرضا تذكاريا خاصا بالهولوكوست، وُصف بأنه الأول في الدول العربية

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