فورد تتعهد بإنفاق 30 مليار دولار لتطوير سياراتها الكهربائية

2021/05/27 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عملاقة صناعة السيارات الأميركية "فورد"، هذا الأسبوع، أنها ستنفق 30 مليار دولار على الأقل لتطوير سيارات كهربائية من إنتاجها، بحلول عام 2025، بما يشمل تطوير البطاريات، وفقا لموقع ياهو نيوز.

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