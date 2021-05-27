تائهة - عبير خالد يحيي

2021/05/27 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي جدلٌ بيني وبيني..والظُّنونْويغازلُني أَلَقُ الصّباحْمُذْ كانَ كحلُ العينِ واصفةَ المَنونْوالرِّمشُ مشكاةٌ لنادبةِ النُّواحْمِن أينَ يأتي السِّلمُ في ظِلِّ الجَوى....؟وغيومُ خدَّيها رذاذُ أمطارٍ من الهوىسماءُ عينَيها أهلةٌ فوقَ الجفونْيا نثرَ جنّاتٍ ....يطولُ حوارُهايداعبُ الرِّمشُ أغصانَ المحبّةِ كالرّماحْنعومةُ معصمٍوبهجةُ مبسمٍطيرٌ...يتمايلُ م ......





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