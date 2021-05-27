2021/05/27 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نضال_الربضي يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على جذور المواقف الأخلاقية من الأحداث الأخيرة في المنطقة الجغرافية المعروفة باسم فلسطين، و التي يحكمها فعلياً ثلاث سلطات: الأولى الإسرائيلية كدولة معترف بها عالميا ً لكن تحمل صفة الاحتلال و صدر ضدها قرارات ملزمة من الأمم المتحدة، ترفضها تلك الدولة و تعتبرها غير ملزمة، و الثانية سلطة كيان السلطة الفلسطينية المعترف به عالميا ً و ما صدر عنه تحت اسم اعلان دولة فلسطين و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في تأثير الاستقطاب و الاختزال على الموقف الأخلاقي - الاحتلال، حي الشيخ جراح و الاعتداء على غزة، نموذجاً. - نضال الربضي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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