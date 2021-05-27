الكرد السورييون الى أين - صلاح بدرالدين

#صلاح_بدرالدين هنا لا اريد الحديث عن درجة الاحتقان الزائدة لدى قطاعات واسعة من شعبنا ، والحساسية البالغة في العلاقات المجتمعية البينية ، وانعدام أواصر الثقة واللحمة حتى بين العائلة الواحدة ، وأهل القرية الواحدة ، وأبناء المدينة الواحدة ، والبلاد الواحدة ، والقومية الواحدة ، ولست بصدد البحث عن القيام بدراسة اجتماعية ونفسية لان تلك لها مختصوها ، واخصائيوها .
فقط يمكنني الإشارة الى أن أي بلد عانى نحو سبعين عا ......
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