فرق أوروبية كبرى تطمع بخدمات كونتي بعد رحليه عن إنترميلان

2021/05/27 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المدرب الإيطالي الشهير، أنتونيو كونتي، من كسر هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي لمدة 9 أعوام ليقود إنتر ميلان إلى تحقيق أول لقب له في "الاسكوديتو" لأول مرة منذ 10 أعوام، ولكن يبدو أن ذلك لم يشفع له عند إدارة "فريق الأفاعي" ليقرر الرحيل والبحث عن تجربة أخرى.

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