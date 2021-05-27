ماذا بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟

2021/05/27 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن سياسة أوباما بقيادة العربة من الخلف، واضطر إلى الاشتباك المبكر مع ملف الصراع العربي الإسرائيلي

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