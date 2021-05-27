2021/05/27 | 08:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 10 ساعات

“فيسبوك”: روسيا وإيران أكبر مصدر للصفحات الزائفة

منذ 12 ساعة

حرامي يقتحم فيلا الفنانة إلهام شاهين

منذ 13 ساعة

تحديث جديد من جوجل لمتصفح Chrome

منذ يوم واحد

المياه الجليدية الذائبة في غرينلاند تطلق كميات هائلة وسامة من الزئبق

منذ يومين

شركة Snap تكشف عن أولى نظاراتها للواقع المعزز

منذ يومين

“واتس اب” يحظر حسابات متطرفين إسرائيليين

منذ يومين

أفضل هواتف ذكية مرتقبة قبل نهاية عام 2021

منذ 3 أيام

“غوغل” تطعن في قرار روسي بحجب المضمون المحظور

منذ 3 أيام

فيسبوك يتعرض لضربة من نشطاء يدعمون فلسطين

منذ 3 أيام

غوغل وسامسونغ تعلنان عن مفاجأة سارّة لمحبي الساعات الذكية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).