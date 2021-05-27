2021/05/27 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه إزاء "العنف المتصادع والانقسامات الاثنية" في مناطق مختلفة من إثيوبيا، داعيا لوقف إطلاق النار في إقليم تيغراي.وقال بايدن في بيان له، ، إن "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي تحدث في إقليم تيغراي، بما في ذلك العنف الجنسي المنتشر على نطاق واسع، يجب أن تنتهي".وأكد أن "الجراح السياسية لا يمكن علاجها بقوة السلاح.وعلى الأطراف المتنازعة في تيغراي إعلان وقف إطلاق النار والالتزام به، وعلى القوات الإريترية والأمهرية الانسحاب"، مشددا على ضرورة أن تمنح جميع الأطراف، بما فيها القوات الإثيوبية والإريترية، إمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة فورا بهدف منع وقوع المجاعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلق اميركي إزاء العنف في إثيوبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلق اميركي إزاء العنف في إثيوبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).