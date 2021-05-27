وزارة الاتصالات تعتزم تشغيل مشروعين للانترنت يعوضان عن شركة اتصالات وطنية

2021/05/27 | 08:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنَت وزارة الاتصالات، الخميس، قرب تشغيل مشروع الكيبل الضوئي وتفعيل خدمة (الفايبر تو هوم) لتوفير خدمات اتصالاتية وانترنت مدعومة للمواطنين، مؤكدة انهما سيعوضان عن وجود شركة وطنية للإتصالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في حديث صحفي، إن الوزارة "اوقفت العطاءات الخاصة بالشركات المقدمة على استثمار خدمات الكيبل الضوئي وتستعد لتشغيله ومنح الخدمات المتعددة من خلاله الى المواطنين".

وأكد "عدم وجود فكرة لتأسيس شركة خاصة بالاتصالات لكون مشروع الكيبل الضوئي سيقدم خدمات عدة للمواطنين في الاتصالات الصوتية والفيديوية والانترنت والمعلوماتية"، منوهاً بان "الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية تنفذ مشاريع عدة، وتوفر خدمات متنوعة للمواطنين، اضافة الى مشروع (الفايبر تو هوم) الذي سيوفر التصفح عبر الانترنت والصوت".

واضاف المشهداني أن "المشاريع التي تنفذها الوزارة تتضمن ايضا، تشغيل المشروع الوطني للانترنت الذي سيقدم خدمات انترنت فائق السرعة وانترنت بلا حدود والذي نفذ بمنطقة زيونة وتم ادخال خدمته الى نحو 1000 منزل، اضافة الى تنفيذه ضمن منطقتي العدل والجامعة لانهما مناطق حديثة والبنى التحتية فيهما مهيأة لادخال مثل هكذا خدمات وبأسعار مدعومة".

وكشف عن "استعداد الوزارة لتعميم الخدمة لجميع المناطق بعد ان اعدت الوزارة خطة لتشغيل خدماتها في 14 محافظة، اضافة الى بغداد التي تم تقسيمها الى محافظتين، الكرخ والرصافة نظرا للكثافة السكانية فيهما، ليكون عدد المحافظات التي ستشغل المشروع 16 محافظة، علاوة على تفعيل خدمات (الفور جي) لشركات الهاتف النقال".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الاتصالات، ان "الوزارة تواكب التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات والمعلومات من خلال تحديث البدالات وادخال الاجهزة الحديثة اليها ومتابعة تشغيل الدول المتقدمة في مجال الاتصالات بتشغيل الـ G 5 و G6 بعد اطلاق الصين قمرا صناعيا يعمل بهذه الخدمة".

وأشار الى ان "المشاريع التي ستدخل الى الخدمة قريبا، ستوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة"، مشيرا بالوقت نفسه الى "نجاح الوزارة في جهود استرداد مليارات الدنانير الى خزينة الدولة في غضون عام من تنفيذ عمليات الصدمة التي حدت من تهريب سعات الانترنت الى خارج البلاد ، علاوة على ما سيسهم به تشغيل الكيبل الضوئي من اموال الاشتراك بخدماته عن طريق كابيناته، اذ تم اختيار عدد من الشركات لاستثمار خدماته، وتم توجيه الملاكات الهندسية لتكثيف جهود ادخاله الى الخدمة في عموم البلاد".

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