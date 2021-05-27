النفط تبحث تعزيز التعاون مع شركة توتال للاستثمار بالطاقة النظيفة

2021/05/27 | 08:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل مع مدير شركة توتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لورنتا فيفير، سبل تعزيز التعاون.

وأكد وزير النفط في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، حرص الوزارة على توسيع مساحة التعاون وتعزيز العلاقات مع الشركات العالمية الرصينة ومنها توتال، بما يخدم المصالح المشتركة. وقال اسماعيل "نأمل في الإسراع بتنفيذ خطط التطوير والاستثمار لمشاريع استثمار الغاز المصاحب والحر والطاقة النظيفة والنهوض بالبنى التحتية عبر التكنولوجيا الحديثة.

واضاف أن الاجتماع مع شركة "توتال" يأتي لمتابعة إجراءات تنفيذ محاور مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة.

من جهته اكد مدير شركة توتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حرص الشركة على التعاون مع شركات الوزارة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة في قطاع الغاز والطاقة النظيفة.

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