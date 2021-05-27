النفط: استثمار حقل المنصوريَّة الغازي

2021/05/27 | 08:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النفط قرب استثمار حقل المنصوريّة الغازي في محافظة ديالى الذي تقدر طاقته بـ 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً .وقال وكيل وزارة النفط الدكتور حامد الزوبعي في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "مجموع كميات الغاز المصاحب التي تم استثمارها إلى الآن هو 1500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من مجموع 2700 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المصاحب"، منوهاً بأن "مشاريع الكميات المتبقية والبالغة 1200 مليون قدم قيد التنفيذ كمشروع الناصرية بواقع 200 مليون والحلفاية الذي تبلغ كمياته 300 مليون ومشروع البصرة (البي جي سي) بواقع 400 مليون ومشروع ارطاوي غاز الجنوب الذي تبلغ طاقته 300 مليون، وبإنجاز هذه المشاريع ستكون الوزارة قد أنجزت اعمال استثمار كامل كميات الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط".وعن المباشرة باستثمار "الغاز الحر"، أكد الزوبعي "وجود مباحثات ونقاشات مع الشركات لتطوير (حقل عكاس) في محافظة الأنبار الذي هو الآن كعقد تشغيل مع إحدى الشركات، ولكن بسبب الاوضاع الأمنية في تلك المنطقة لم تتمكن من عملية التطوير، وهناك نقاشات مع تلك الشركة ومع الشركات العالمية الاخرى للوصول إلى صيغة للبدء بعمليات التطوير في هذا الحقل الواعد".وبين أنَّ "الوزارة تعمل حالياً على تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى الذي تقدر طاقته بـ 300 مليون قدم يومياً من الغاز الحر، وكذلك سيتم استثمار الحقول الغازية القريبة منه التي هي تحت الاستكشاف والتطوير وتعمل الوزارة على استثمارها وصولاً إلى الاستثمار الكامل من الغاز الحر أو المصاحب في تلك المنطقة".

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