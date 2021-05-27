2021/05/27 | 08:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إطلاق رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم رفع رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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