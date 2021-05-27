مصرف الرافدين يعلن عن توزيع رواتب منتسبي الحشد الشعبي

2021/05/27 | 08:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، رفع رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه “تم رفع رواتب الحشد الشعبي وبإمكان المنتسبين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة ببغداد والمحافظات أو منافذ الصرف الخاصة وذلك بعد إرسال الرسائل النصية التي تخطرهم بصرف الراتب”.

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