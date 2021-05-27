أول رد من الصين على توجيهات بايدن حول منشأ كورونا: خدعة قديمة للفت الانتباه!

2021/05/27 | 08:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نددت السفارة الصينية في واشنطن بمحاولات اتهام بكين بـ"تسريب مختبري" لفيروس كورونا، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنه لا يستبعد هذه الفرضية.

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وقالت السفارة الصينية على موقعها الإلكتروني: "لا يزال درس العام الماضي حيا في ذاكرتنا.



في الوقت الذي يتسبب فيه الوباء بخسائر كبيرة للعالم اليوم، وينتظر فيه المجتمع الدولي تنسيقا أفضل بين الدول، لا يزال بعض الناس يلجؤون إلى إرشاداتهم القديمة.



لا يسعنا إلا أن نسأل عما إذا كانوا قد تركوا هذا الدرس المرير في الماضي مبكرا جدا؟ أم يريدون تكرار المآسي؟".

وأشارت السفارة في بيانها إلى أنه "منذ وقت ليس ببعيد، حاول بعض الأشخاص لعب خدعة قديمة للفت الانتباه إلى أنفسهم حول موضوع أصل فيروس كورونا"، واعتبرت أن التصريحات التي تتهم بكين بالوقوف وراء تفشي الوباء، هي "حملة للتشهير ولإحياء نظرية المؤامرة والتسريب المختبري".

وأكدت السفارة الصينية أن "بعض القوى السياسية حاولت توجيه الرأي العام، وكالت التهم منذ بداية الوباء، مضيفة أن تسييس التحقيق سيجعل من الصعب تحديد مصدر الفيروس.

وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، توجيهاً للأجهزة الاستخبارية الأميركية بضرورة تقديم تقرير حول منشأ فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم للضغط على الصين كي تشارك في اجراء تحقيق دولي كامل وشفاف ويعتمد على الأدلة" معرباً عن أسفه لموقف بكين إزاء هذه القضية.

وفي الأسابيع الأخيرة عادت نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استبعادها من قبل أغلب الخبراء.

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