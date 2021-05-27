رسمياً .. إنتر ميلان يعلن رحيل كونتي بشكل مفاجئ

2021/05/27 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، رسمياً رحيل مديره الفني أنطونيو كونتي عن صفوفه بعد أيام قليلة فقط من تتويجه مع الفريق بلقب بطل الدوري "الكالتشيو".وقال إنتر ميلان في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "يعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو توصله إلى اتفاق لإنهاء عقده مع المدرب أنطونيو كونتي بالتراضي.يود النادي أن يشكر أنطونيو على العمل الرائع الذي قام به، والذي تكلل بالفوز بالسكوديتو التاسع عشر.سيبقى أنطونيو كونتي في تاريخ نادينا إلى الأبد".وقاد أنطونيو كونتي فريق إنتر ميلان في الموسمين الأخيرين، حيث نجح في الموسم الأول بإنهاء الدوري في المركز الثاني والوصول إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي .بينما قاد فريق "الأفاعي" خلال الموسم المنصرم للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخلاف مع الإدارة على شكل الفريق في الموسم المقبل جعله يتخذ قرار الرحيل.المصدر/ روسيا اليوم

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