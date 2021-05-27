المفوضية مستعدة.. الهنداوي يرد على فكرة تأجيل الانتخابات

2021/05/27 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، أنْ ترد الأمم المتحدة إيجابياً على دعوة الحكومة العراقية بشأن مراقبة الانتخابات، مؤكدا أنَّ تأجيل الانتخابات فكرة لا تمثل الحل الكلي لوضع العراق.وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إنَّ “العراق هو الذي طلب من الأمم المتحدة أن ترسل بعثة دولية خاصة لمراقبة […]

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