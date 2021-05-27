2021/05/27 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضغط منظمات حقوقية على شركة غوغل، للتخلي على مشروع الحوسبة السحابية الذي يعتزم عملاق التكنولوجيا الأميركي إنشائه في السعودية، وذلك بسبب مخاوف من انتهاكات حقوقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب "التجسس على المواطنين".. ضغوط لإلغاء صفقة أرامكو وغوغل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب "التجسس على المواطنين".. ضغوط لإلغاء صفقة أرامكو وغوغل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).