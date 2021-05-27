هتلر كان ديمقراطي، وكذلك إسرائيل - سامي الذيب

2021/05/27 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب كثيرا ما تتغني إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية، لا بل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسطوالمطبلين والمطبعين والقنوات التبشيرية والدول الغربية تكرر كلامها على مسمع من الجميع...



كوسيلة للتغطية على أعمالها الإجراميةوهم يتناسون أن هتلر كان ديمقراطي، ولا أرى أي فرق بين المانيا الهتلرية وإسرائيل اليهوديةولذلك لا بد من وضع النقاط فوق الحروف لنتبين خبث هذه الدعاية.الديمقراطية تعني ......





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