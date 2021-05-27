اسعار النفط تسجل أنخفاضا جديدا هذا اليوم

2021/05/27 | 09:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف من أن السوق قد تواجه فيضاناً من البراميل الإيرانية إذا تم رفع العقوبات المفروضة على المنتج الخليجي.وجاء انخفاض الأسعار اليوم، رغم المزيد من الأدلة على الانتعاش في الولايات المتحدة حيث يتزايد استهلاك النفط مع تلاشي الوباء، فيما انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكي الأسبوع الماضي، […]

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