طبيب عربي يكشف عن عدد من الأدوية المضادة لعدوى ’الفطر الأسود’

2021/05/27 | 09:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف طبيب مصري عن أسماء أدوية معالجة لعدوى "الفطر الأسود" وذلك بعد تسليط الضوء مؤخرا على ظهور عدد من الإصابات به داخل مصر.

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ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، حاتم بدران، أن مرض الفطر الأسود يعالج بالأدوية المضادة للفطريات مثل:

amphotericin B الذي يتم إعطاؤه بالحقن الوريدي فقط، أو posaconazole and isavuconazole الذين يتم إعطاؤهما سواء بالفم أو بالحقن .

وأضاف بدران، أن أدوية الفطريات الشائعة مثل fluconazole، voriconazole and echinocandins، لا يتم استخدامها في علاج هذا النوع من العدوى الفطرية لكن يتم استخدامهم في علاج الأنواع البسيطة من الفطريات.

وشدد أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، على أن استخدام هذه الأدوية لا يتم إلا تحت إشراف طبي، محذرا من استخدام هذه الأدوية بشكل عشوائي دون الرجوع للطبيب المتخصص.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة المصرية تخصيص غرفة عزل منفصلة للمرضى المصابين بالفطر الأسود.

وقال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، إنه يتم تجهيز غرف عزل لأي حالة مصابة بالفطر الأسود في مستشفى النجيلة بمطروح.

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وأعلنت لجنة الصحة النيابية في العراق، تشكيل لجنة استشارية لدراسة عدوى الفطر الأسود المرتبطة بنقص المناعة والتي ثبت انتقال عدواها لحالات أصيبت بفيروس كورونا، فيما أكدت أنها ستتعاون مع وزارة الصحة لوضع تدابير تمنع دخول أية حالات إلى العراق.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (24 أيار 2021)، إن "لجنة الصحة تتابع وتدرس عدوى الفطر الاسود وتداعياتها"، مؤكدا "شكلنا لجنة استشارية لدراسة الفطر الاسود وخلال الايام المقبلة سوف نصدر بروتوكولا علاجيا لمعالجة هذه الحالات حال دخولها الى العراق أو اصابة أي مريض عراقي".

وأكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن "الفطر الأسود هو نوع من الفطريات يسبب مرضا شديدا، إلا أنه نادر الحدوث، ويصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة بسبب إصابتهم بأمراض معينة كفيروس كورونا أو تناولهم لأدوية مثبطة للمناعة".

ويشتبه الأطباء بأن عدوى الفطر الأسود على صلة بعلاجات الستيرويدات المستخدمة في علاج كوفيد 19.

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