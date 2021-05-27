8 قتلى بعد إطلاق نار في كاليفورنيا

2021/05/27 | 09:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قتل موظف 8 أشخاص بالرصاص في باحة صيانة قطارات في كاليفورنيا، وفق الشرطة الأربعاء، في أحدث إطلاق نار جماعي، في الولايات المتحدة.

وقُتل المشتبه به كما تعرّض آخرون لإصابات خطرة بعد إطلاق النار في باحة صيانة القطارات في سان خوسيه بـ”سيليكون فالي” مركز التكنولوجيا، ويبلغ عدد سكانه نحو مليون نسمة.

وهرعت الشرطة بعد تلقيها العديد من الاتصالات إلى موقع إطلاق النار.

وقال راسل ديفيس من إدارة شرطة مقاطعة سانتا كلارا: “أستطيع أن أؤكد أن 8 أشخاص لقوا حتفهم (…) وقتل مشتبه به”، مضيفاً أن عدد القتلى قد يرتفع.

وأوضح أن “المشتبه به موظف في شركة في.تي.ايه”، في إشارة إلى هيئة المواصلات المحلية.

وأعربت نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار للصحافيين عن تضمنها مع الضحايا وعائلاتهم.

وقالت: “الواضح، كما قال الرئيس جو بايدن، أننا نعاني من وباء العنف المسلح في هذه البلاد”، مجددة دعوة الكونغرس لتمرير إصلاحات طال انتظارها تفرض قيوداًَ على الأسلحة.

وللولايات المتحدة تاريخ طويل ومؤلم من العنف بالأسلحة النارية، خاصة القتل الجماعي الذي استهدف مدارس، وأماكن عمل، ومراكز تسوق.

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