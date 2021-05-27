2021/05/27 | 09:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجهت حكومة البصرة المحلية، أمس الأربعاء، كافة دوائر الدولة بالتعاقد مع أصحاب الاجور اليومية.

وجاء في كتاب صادر عن مكتب المحافظ تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه على كافة «دوائر الدولة المستفيدة من قرار تشغيل الاجراء اليوميين ضمن قرار 315 التعاقد مع جميع العاملين لديكم بصفة اجر يومي وفق قرار مجلس الوزراء رقم (315) والمعدل بالقرار (337) لسنة 2019 ويعاملون معاملة موظفي العقود في دوائركم».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يوجه الدوائر بالتعاقد مع أصحاب الأجور اليومية) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يوجه الدوائر بالتعاقد مع أصحاب الأجور اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).