تراجع ملحوظ بأسعار النفط

2021/05/27 | 09:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني شهدت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعا ملحوظا وسط مخاوف من أن السوق قد تواجه فيضاناً من البراميل الإيرانية، إذا تم رفع العقوبات المفروضة على طهران.وتراجع مزيج برنت لشهر تموز […]

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