مفوضية حقوق الانسان: المشاركة في الانتخابات هي الحل الامثل لصيانة الحقوق السياسية للمواطن

2021/05/27 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّ عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الخميس، ان المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الحل لدعم نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية واحداث التغيير من بوابة صناديق الاقتراع.

وقال في بيان، ان "حق الانتخاب هو حق دستوري للناخبين ويجب عدم التفريط به من خلال دعوات البعض في مقاطعة الانتخابات، داعيا "كافة الناخبين لمراجعة مراكز الاقتراع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية واختيار من هو الاصلح لحماية حقوقهم".

ودعا أيضا "الحكومة ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية والقوات الامنية لتعزيز الامن الانتخابي للناخبين لتحقيق هذه المشاركة وابعاد الناخبين من اية تأثيرات او تهديدات قد تخل بنزاهة الانتخابات".

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