وزارة الصحة تعلن إصدار أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية للعام الدراسي 2019/2020

2021/05/27 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، إصدار اوامر تعيين خريجي كليات ومعاهد وأعداديات التمريض وخريجي أقليم كردستان وخريجي كليات الصيدلة العراقية الحكومية والأهلية.

وقال بيان لوزارة الصحة، ان "هذا الامر يشمل أيضا ، خريجي الكليات التقنية الطبية وللدورين الأول والثاني، وخريجي المعاهد الطبية والتقنية وكلية طب الاسنان وخريجي كليات الطب وللعام الدراسي2019/2020".

وأوضح، ان تعيينهم سيتم للعمل كمتدربين في الدوائر لمدة سنة واحدة استنادآ لاحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته.

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